ممثل عربي شهير يدعم زوجته البريطانية في أول كليب غنائي لها: ظهر كموديل!

دعم الفنان التونسي ظافر العابدين زوجته البريطانية جوان فاريل بالظهور كموديل أثناء تصويرها كليب باللغة الإنجليزية بعنوان "Fire" على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وظهر ظافر العابدين في الفيديو كليب مع زوجته أثناء التصوير، داعماً لها، وأثار ظهوره إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أظهر ظافر اهتمامه بزوجته من خلال هذا الكليب فهو ليس فقط المسؤول عن الإنتاج والألحان، بل ظهر معها في الفيديو كليب كموديل.ويذكر أن الفيديو كليب الخاص بجوان من إنتاج وتأليف زوجها الفنان التونسي ظافر العابدين أما عن الألحان فهي تعود لجوان، وكذلك تم التعاون مع المغني الإنجليزي "رمزي".