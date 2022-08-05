هذا موعد الجزء الثاني من فيلم الجوكر.. فماذا عن انضمام الليدي غاغا؟

منذ أن أعلن الكاتب والمخرج الأميركي، تود فيليبس، عن وجود جزءٍ ثانٍ من فيلم "الجوكر"، وحماس الجمهور يزداد يوماً بعد يوم، لمعرفة تفاصيل هذا الفيلم المقبل.



وقد جاء، أخيراً، بعض المعلومات التي يمكن أن تروي عطش محبي هذا الفيلم، حيث أعلنت شركة "وارنر براذرز"، الشركة المنتجة، عن موعد طرحه في صالات السينما حول العالم، إذ من المقرر طرحه بدور العرض في الرابع من تشرين الاول 2024.

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أما عن أبطال العمل، فبعد أن كان من غير المؤكد مشاركة نجم الجزء الأول منه الممثل خواكين فينيكس، بات من المؤكد مشاركته في الجزء الثاني، حيث سيتقاضى 20 مليون دولارٍ لقاء مشاركته هذه.

وعن مشاركة الليدي غاغا في الفيلم، أكد موقع "فارايتي" أن الأولى ستلعب دور البطولة إلى جانب خواكين، على أن تقدم الشخصية الخيالية "هارلي كوين"، التي سبق أن قدمتها الممثلة الأسترالية، مارغو روبي في عدة أفلام، مشيراً إلى أن غاغا وقعت العقد بالفعل لأداء الدور.