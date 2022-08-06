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فنون ومشاهير

ظهر معها بمشهد رومنسي.. زوجة الممثل ظافر العابدين الشقراء تُطلق أغنيتها وترقص بإثارة (فيديو)

Lebanon 24
06-08-2022 | 05:00
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أطلقت المغنية البريطانية جوان فاريل زوجة الممثل التونسي ظافر العابدين احدث اغنياتها المصورة باللغة الانكليزية والتي تحمل عنوان "fire" .

 

وطرحت جوان كليب الاغنية على قناتها الخاصة عبر يوتيوب، وكان لافتاً ظهور زوجها ظافر معها في الكليب كموديل بمشهد رومانسي.

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A post shared by Dhafer L'Abidine ظافر العابدين (@dhaferlabidine)


 
 

بدوره، نشر ظافر مقطع من كليب الاغنية على صفحته الخاصة عبر انستغرام وعلق عليه بالقول: "سعيد بمشاركتكم مقطع من اغنية زوجتي fire".

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