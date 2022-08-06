ظهر معها بمشهد رومنسي.. زوجة الممثل ظافر العابدين الشقراء تُطلق أغنيتها وترقص بإثارة (فيديو)

أطلقت المغنية البريطانية جوان فاريل زوجة الممثل التونسي ظافر العابدين احدث اغنياتها المصورة باللغة الانكليزية والتي تحمل عنوان "fire" .
وطرحت جوان كليب الاغنية على قناتها الخاصة عبر يوتيوب، وكان لافتاً ظهور زوجها ظافر معها في الكليب كموديل بمشهد رومانسي.
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A post shared by Dhafer L'Abidine ظافر العابدين (@dhaferlabidine)
بدوره، نشر ظافر مقطع من كليب الاغنية على صفحته الخاصة عبر انستغرام وعلق عليه بالقول: "سعيد بمشاركتكم مقطع من اغنية زوجتي fire".