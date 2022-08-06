شروط صارمة من دار الأوبرا لدخول حفل كاظم الساهر الثاني في مصر

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وضعت دار الأوبرا المصرية، شروطاً صارمة لحضور الحفل الثاني للفنان العراقي كاظم الساهر في مصر بعد إحيائه حفله الاول في الساحل الشمالي.وجاء من ضمن شروط حضور حفل الساهر ضرورة ارتداء الزي اللائق بالمكان، ممنوع ارتداء الشورت، يسمح بالملابس الكاجوال، غير مسموح الدخول بدون ارتداء الكمامات، الدخول عبر بوابات التعقيم، الخضوع لقياس الحرارة، الحفاظ على التباعد الاجتماعى، ممنوع تحريك المقاعد أو تبديل أماكن الجلوس، الجلوس في المكان المحجوز، ممنوع التصوير، أو دخول الأطفال دون السبع سنوات"وكان كاظم الساهر، قد كشف عن إقامة حفله الغنائي الثاني بدار الأوبرا المصرية، يوم 9 آب الجاري، حيث أحيا حفلا في الساحل الشمالي، وسط إقبال جماهيري كبير، وهو التواجد الأول له في مصر منذ 13 عامًا.وحرص القيصر على مغازلة جمهوره المصري فور صعوده ع المسرح قائلاً: "وحشتوني أنا مبسوط جداً إنى معاكو.. الحمدالله أزمات وعدت واللي جاى كله كويس"، ليقدم بعدها مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.