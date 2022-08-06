29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
29
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
شروط صارمة من دار الأوبرا لدخول حفل كاظم الساهر الثاني في مصر
Lebanon 24
06-08-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وضعت دار الأوبرا المصرية، شروطاً صارمة لحضور الحفل الثاني للفنان العراقي كاظم الساهر في مصر بعد إحيائه حفله الاول في الساحل الشمالي.
وجاء من ضمن شروط حضور حفل الساهر ضرورة ارتداء الزي اللائق بالمكان، ممنوع ارتداء الشورت، يسمح بالملابس الكاجوال، غير مسموح الدخول بدون ارتداء الكمامات، الدخول عبر بوابات التعقيم، الخضوع لقياس الحرارة، الحفاظ على التباعد الاجتماعى، ممنوع تحريك المقاعد أو تبديل أماكن الجلوس، الجلوس في المكان المحجوز، ممنوع التصوير، أو دخول الأطفال دون السبع سنوات"
Advertisement
وكان كاظم الساهر، قد كشف عن إقامة حفله الغنائي الثاني بدار الأوبرا المصرية، يوم 9 آب الجاري، حيث أحيا حفلا في الساحل الشمالي، وسط إقبال جماهيري كبير، وهو التواجد الأول له في مصر منذ 13 عامًا.
وحرص القيصر على مغازلة جمهوره المصري فور صعوده ع المسرح قائلاً: "وحشتوني أنا مبسوط جداً إنى معاكو.. الحمدالله أزمات وعدت واللي جاى كله كويس"، ليقدم بعدها مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مُهم عن سحوبات الدولار من المصارف.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مُهم عن سحوبات الدولار من المصارف.. ما الجديد؟
13:21 | 2022-08-05
05/08/2022 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة من جميل السيّد عن ودائع اللبنانيين.. ما قاله "غير عادي"
Lebanon 24
تغريدة من جميل السيّد عن ودائع اللبنانيين.. ما قاله "غير عادي"
14:01 | 2022-08-05
05/08/2022 02:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ضريبة سنوية على "الطاقة الشمسية"؟
Lebanon 24
ضريبة سنوية على "الطاقة الشمسية"؟
01:45 | 2022-08-06
06/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف على طريق الجنوب ينقلبُ إلى مأساة.. ما حصلَ يُدمي القلوب!
Lebanon 24
حفل زفاف على طريق الجنوب ينقلبُ إلى مأساة.. ما حصلَ يُدمي القلوب!
16:17 | 2022-08-05
05/08/2022 04:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشارٌ أمني كثيف في الضاحية.. ماذا يجري؟ (صورة)
Lebanon 24
انتشارٌ أمني كثيف في الضاحية.. ماذا يجري؟ (صورة)
15:03 | 2022-08-05
05/08/2022 03:03:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:37 | 2022-08-06
ليال الاختيار بإطلالة مع ابن شقيقتها يوم تعميده... تعرفوا إلى رافا (صور)
08:10 | 2022-08-06
الجمهور يحاصر هيفا وهبي في سيارتها.. وهكذا تألقت بـ"جمبسوت" مثير (صور)
08:00 | 2022-08-06
فنانة عربية تفضح أحد المتحرشين بها.. هذا ما فعلته (صور)
05:58 | 2022-08-06
حادث مروّع في لبنان يؤلم نجمة "باب الحارة".. ما حصل مأسوي جداً!
05:00 | 2022-08-06
ظهر معها بمشهد رومنسي.. زوجة الممثل ظافر العابدين الشقراء تُطلق أغنيتها وترقص بإثارة (فيديو)
04:24 | 2022-08-06
ابنة جويل مردينيان كبرت وأصبحت جميلة.. والجمهور ينتقد طريقة لبسها شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
فيديو
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
06/08/2022 19:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
06/08/2022 19:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اكتشافها ان خطيبها السابق على علاقة غرامية بصديقتها.. قتلته في الشارع (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعد اكتشافها ان خطيبها السابق على علاقة غرامية بصديقتها.. قتلته في الشارع (صور وفيديو)
05:00 | 2022-08-06
06/08/2022 19:53:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact