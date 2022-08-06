عمرو دياب يمازح الجمهور بطريقة طريفة في حفل العلمين

Advertisement

انفعل الفنان عمرو دياب خلال حفله الذي أحياه مساء أمس بمدينة العلمين الجديدة على مجموعة من جمهوره الذين تواجدوا في الصفوف الأمامية بعد مطالبتهم بأغانٍ معينة.ورفض دياب هذا الأسلوب من الجمهور وأكد أن هناك قائمة أغانٍ تم تحضيريها للحفل وأنه سوف يقدمها، قائلاً: "أي أغنية هتقولوها مش هغنيها والله".إلا أن كلام عمرو لم يمنع الجمهور من مطالبته بغناء أحدث أغانيه "سينغل" إلا أنه رفض وقال لأحد الأشخاص "لو قعدت تطلبها 100 سنة مش هغنيها".وقدم عمرو دياب خلال الحفل عدداً كبيراً من أشهر أغانيه ومنها أغنية "بحبه" و"أنت الحظ" و"قمرين" و"وياه" و"قدام مرايتها"