Advertisement

فنون ومشاهير

عمرو دياب يمازح الجمهور بطريقة طريفة في حفل العلمين

Lebanon 24
06-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-978311-637954020856535909.jpg
Doc-P-978311-637954020856535909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انفعل الفنان عمرو دياب خلال حفله الذي أحياه مساء أمس بمدينة العلمين الجديدة على مجموعة من جمهوره الذين تواجدوا في الصفوف الأمامية بعد مطالبتهم بأغانٍ معينة.

ورفض دياب هذا الأسلوب من الجمهور وأكد أن هناك قائمة أغانٍ تم تحضيريها للحفل وأنه سوف يقدمها، قائلاً: "أي أغنية هتقولوها مش هغنيها والله".
Advertisement

إلا أن كلام عمرو لم يمنع الجمهور من مطالبته بغناء أحدث أغانيه "سينغل" إلا أنه رفض وقال لأحد الأشخاص "لو قعدت تطلبها 100 سنة مش هغنيها".

وقدم عمرو دياب خلال الحفل عدداً كبيراً من أشهر أغانيه ومنها أغنية "بحبه" و"أنت الحظ" و"قمرين" و"وياه" و"قدام مرايتها"
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-08-06
11:00 | 2022-08-06
10:37 | 2022-08-06
08:10 | 2022-08-06
08:00 | 2022-08-06
05:58 | 2022-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website