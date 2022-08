بريتني سبيرز تعود للغناء بصحبة إلتون جون

Advertisement

يوحد النجم البريطاني إلتون جون ومغنية البوب بريتني سبيرز صوتيهما في أغنية جديدة، وفق ما أعلنت شركة الإنتاج الموسيقي التي ستوزعها.وأوضحت شركة "إنترسكوب ريكوردس"، أن المغنيين سيتشاركان في أغنية Hold Me Closer.وسيكون هذا التعاون الجديد أول أغنية فردية رسمية لبريتني سبيرز منذ أغنية "Slumber Party" عام 2016، ومن المقرر انطلاقها الشهر المقبل.واستُوحِي عنوان هذه الأغنية من كلمات أغنية "Tiny Dancer" التي أصدرها إلتون جون في مطلع سبعينيات القرن العشرين، في ألبوم "Madman Across the Water" عام 1971، ثم صدرت كأغنية فردية في عام 1972، واحتلت المرتبة الـ 47 في قائمة أفضل 500 أغنية لرولينغ ستون في عام 2021.وجاء هذا الإعلان بعد أنباء جرى تداولها في الأيام الأخيرة عن احتمال التعاون بين النجمين.