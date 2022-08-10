بريتني سبيرز تعود للغناء بصحبة إلتون جون



وأوضحت شركة "إنترسكوب ريكوردس"، أن المغنيين سيتشاركان في أغنية Hold Me Closer.

Advertisement وسيكون هذا التعاون الجديد أول أغنية فردية رسمية لبريتني سبيرز منذ أغنية "Slumber Party" عام 2016، ومن المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

واستُوحِي عنوان هذه الأغنية من كلمات أغنية "Tiny Dancer" التي أصدرها إلتون جون في مطلع سبعينيات القرن العشرين، في ألبوم "Madman Across the Water" عام 1971، ثم صدرت كأغنية فردية في عام 1972، واحتلت المرتبة الـ 47 في قائمة أفضل 500 أغنية لرولينغ ستون في عام 2021.

وجاء هذا الإعلان بعد أنباء جرى تداولها في الأيام الأخيرة عن احتمال التعاون بين النجمين. يوحد النجم البريطاني إلتون جون ومغنية البوب بريتني سبيرز صوتيهما في أغنية جديدة، وفق ما أعلنت شركة الإنتاج الموسيقي التي ستوزعها.وأوضحت شركة "إنترسكوب ريكوردس"، أن المغنيين سيتشاركان في أغنية Hold Me Closer.وسيكون هذا التعاون الجديد أول أغنية فردية رسمية لبريتني سبيرز منذ أغنية "Slumber Party" عام 2016، ومن المقرر انطلاقها الشهر المقبل.واستُوحِي عنوان هذه الأغنية من كلمات أغنية "Tiny Dancer" التي أصدرها إلتون جون في مطلع سبعينيات القرن العشرين، في ألبوم "Madman Across the Water" عام 1971، ثم صدرت كأغنية فردية في عام 1972، واحتلت المرتبة الـ 47 في قائمة أفضل 500 أغنية لرولينغ ستون في عام 2021.وجاء هذا الإعلان بعد أنباء جرى تداولها في الأيام الأخيرة عن احتمال التعاون بين النجمين.

كما كشفت التقارير أن بريتني كانت في الاستوديو في بيفرلي هيلز الأسبوع الماضي مع إلتون في جلسة التسجيل فائقة السرية التي أشرف عليها منتج العمل، مضيفة أن النجمين قد قاما بالفعل بتسجيل الاغنية في شركة التسجيلات الخاصة بهما في أجواء مغلقة خوفا من تسربها.

وتتحدث بريتني كثيراً في الفترة الأخيرة عن حياتها المهنية بعد انتهاء فترة وصايتها التي استمرت 13 عاماً، وانها تفكر في العمل على ألبوم جديد في المستقبل، ولكنها تفضل الآن التركيز على عمل واحد.