بعد صفعة الأوسكار... إليكم أول ظهور لويل سميث برفقة زوجته (صورة)

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ظهر نجم هوليوود ويل سميث رفقة زوجته جادا بينكيت، في إطلالة تعتبر هي الأولى لهما علانية منذ أزمة "صفعة الأوسكار" قبل 5 أشهر.وخرج النجمان ويل سميث وجادا بينكيت لتناول الطعام في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا.وفي محيط المطعم التقط المارة مجموعة صور، تعتبر هي أول ظهور علني للزوجين منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار في آذار الماضي.وفور خروج الزوجين من المطعم، أشار ويل سميث بعلامة النصر، قبل أن يتوجه برفقة جادا إلى سيارتهما الخاصة.