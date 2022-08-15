Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صفعة الأوسكار... إليكم أول ظهور لويل سميث برفقة زوجته (صورة)

Lebanon 24
15-08-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-980960-637961584412532143.jpg
Doc-P-980960-637961584412532143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهر نجم هوليوود ويل سميث رفقة زوجته جادا بينكيت، في إطلالة تعتبر هي الأولى لهما علانية منذ أزمة "صفعة الأوسكار" قبل 5 أشهر.

وخرج النجمان ويل سميث وجادا بينكيت لتناول الطعام في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا.
Advertisement

وفي محيط المطعم التقط المارة مجموعة صور، تعتبر هي أول ظهور علني للزوجين منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار في آذار الماضي.

وفور خروج الزوجين من المطعم، أشار ويل سميث بعلامة النصر، قبل أن يتوجه برفقة جادا إلى سيارتهما الخاصة.
 
 
(العين)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:15 | 2022-08-15
08:45 | 2022-08-15
05:00 | 2022-08-15
03:00 | 2022-08-15
02:00 | 2022-08-15
01:06 | 2022-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website