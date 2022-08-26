تعرّض للسخرية... من هو أوسم رجل في العالم؟ (صورة)

تعرض النجم الكوري الجنوبي ”آر ام“ RM، عضو فرقة BTS العالمية، للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصدره نتائج الاستطلاع الأولي لأكثر الرجال وسامة في العالم الذي يعده موقع TC Candler سنويًا.وكان تصدر ”آر ام“ المركز الأول وتغلبه على النجم العالمي هنري كافيل؛ بمثابة صدمة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع تزايد الانتقادات والسخرية من النتيجة، التي تعتبر تقدير تقريبي للنتيجة النهائية لا غير، وتداول صور قديمة للنجم في مرحلة الدراسة، ومقارنة شكله بشكل بطل فيلم ”سوبرمان“، اعتبر محبو الفنان الكوري أن الاستهزاء من وسامة نجمهم يعد تصرفًا عنصريًا، بينما رأى آخرون أن النتيجة غير منطقية، لاسيما أن هنري كافيل يعتبر من أشد النجوم وسامة ولا يختلف اثنان على ذلك.والجدير بالإشارة إلى أن النتيجة النهائية للاستطاع ستكون في شهر كانون الاول المقبل.