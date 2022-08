نشر النجم العراقي كاظم الساهر، صورة جديدة له من صالة أحد المطارات، وهو يفترش الأرض وبجواره حقيبة سفر خاصة به، بينما يستعد للسفر.

وعلق كاظم الساهر على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قائلًا: «ألتقيكم في كاليفورنيا See you in California».

