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فنون ومشاهير

كاريس بشار تثير الجدل باطلالة غريبة في حفل إطلاق مسلسل "ستيلتو" (فيديو)

Lebanon 24
06-09-2022 | 02:34
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حضرت الممثلة السورية كاريس بشار حفل إطلاق مسلسل “ستيلتو” في دبي يوم أمس، باطلالة غريبة و خارجة عن المألوف.

 
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و ارتدت كاريس بشار فستان باللون الابيض، بطبقة علوية بدون اكمام و كبيرة مثل بتلات الورود.

 

واعتمدت بشار تسريحة شعر غريبة، كانت قصيرة جدا مع غرة أمامية قصيرة زينت جبينها.

 

و انصدم المتابعون من اطلالة كاريس بشار حيث انهم اعتادوا عليها بالشعر الطويل و اللباس الانيق.

 

لكن اعتبر البعض الاخر ان اطلالة كاريس بشار جميلة جدا و ملفتة و خارجة عن المألوف.

 

و أكد البعض انها بدت جميلة جدا مميزة و لم ينقص شعرها القصير من جمالها او جاذبيتها شيء.

المصدر: طرطوس اليوم
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