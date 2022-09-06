كاريس بشار تثير الجدل باطلالة غريبة في حفل إطلاق مسلسل "ستيلتو" (فيديو)

حضرت الممثلة السورية كاريس بشار حفل إطلاق مسلسل “ستيلتو” في دبي يوم أمس، باطلالة غريبة و خارجة عن المألوف.

Advertisement

و ارتدت كاريس بشار فستان باللون الابيض، بطبقة علوية بدون اكمام و كبيرة مثل بتلات الورود.

واعتمدت بشار تسريحة شعر غريبة، كانت قصيرة جدا مع غرة أمامية قصيرة زينت جبينها.

و انصدم المتابعون من اطلالة كاريس بشار حيث انهم اعتادوا عليها بالشعر الطويل و اللباس الانيق.

لكن اعتبر البعض الاخر ان اطلالة كاريس بشار جميلة جدا و ملفتة و خارجة عن المألوف.

و أكد البعض انها بدت جميلة جدا مميزة و لم ينقص شعرها القصير من جمالها او جاذبيتها شيء.