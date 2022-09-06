كاريس بشار تثير الجدل باطلالة غريبة في حفل إطلاق مسلسل "ستيلتو" (فيديو)

حضرت الممثلة السورية كاريس بشار حفل إطلاق مسلسل “ستيلتو” في دبي يوم أمس، باطلالة غريبة و خارجة عن المألوف.
و ارتدت كاريس بشار فستان باللون الابيض، بطبقة علوية بدون اكمام و كبيرة مثل بتلات الورود.
واعتمدت بشار تسريحة شعر غريبة، كانت قصيرة جدا مع غرة أمامية قصيرة زينت جبينها.
QUEEN.🔱🤍@karessbasharnet
Best Of Luck
So Excited 🔥#كاريس_بشار pic.twitter.com/hTNXA5fQUI
— ÖK➰🇱🇧 (@lebanon_7ala) September 4, 2022
QUEEN.🔱🤍@karessbasharnet
Best Of Luck
So Excited 🔥#كاريس_بشار pic.twitter.com/hTNXA5fQUI
و انصدم المتابعون من اطلالة كاريس بشار حيث انهم اعتادوا عليها بالشعر الطويل و اللباس الانيق.
لكن اعتبر البعض الاخر ان اطلالة كاريس بشار جميلة جدا و ملفتة و خارجة عن المألوف.
و أكد البعض انها بدت جميلة جدا مميزة و لم ينقص شعرها القصير من جمالها او جاذبيتها شيء.