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فنون ومشاهير

"حاطة إيدي على قلبي"... هذا ما سيحدث مع ريم مصطفى مساءً

Lebanon 24
12-09-2022 | 05:00
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أعربت الفنانة المصرية ريم مصطفى عن قلقها الشديد من ردة فعل الجمهور على الحلقة الأولى من مسلسل "طير بينا يا قلبي" المقرر عرضها مساء الإثنين 12 أيلول، وتمثل فيه أول بطولة مطلقة في مجال الدراما، قائلة: "أنا حاطة إيدي على قلبي وسامعة ضرباته بوضوح، وخايفة من النهاردة".
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أضافت عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: المسلسل هو أول بطولة مطلقة في مسيرتي الفنية، وأضافت: "إحنا عملنا كل حاجة ممكن تتعمل في المسلسل وهتحسوا أن كل شيء حقيقي مش تمثيل، هناك مشاهد كوميدية كنا ماسكين نفسنا من الضحك من كتر الموقف".

وأوضحت أن المسلسل يندرج تحت نوع الكوميديا الهادئة وهي دراما اجتماعية محببة للناس قائلة: "إحنا وسط الكوميديا بناقش حاجات مهمة زي الدراسة وإزاي نختار تعليم كويس اوي من غير بهدلة الأسر في المصاريف زي الدروس الخصوصية وغيرها وأن الأسر ممكن تخلي الأولاد في نفس الوقت يتعلموا الذوق والإتيكيت والرياضة ودي حاجات مهمة".

وأشارت إلى أن دورها يشبه إلى حد كبير شخصيتها في الحقيقة وهي تتعامل مع أبنائها قائلة: "إزاي الأم بتبقى فترة دراسة أولادها بتبقى فترة قاسية وبنبقى محتاجين دور المدرسة مع الأسرة".

وتبدأ قناة "ON" عرض مسلسل "طير بينا يا قلبي" حصرياً على شاشتها بداية من اليوم الإثنين، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما يُعرض على قناة "ON دراما" في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامي يظهر خلال الحلقات، التي تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التي يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.
المصدر: سيدتي
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