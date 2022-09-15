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فنون ومشاهير

من بينهم اليسا وشريهان.. هكذا علّق الفنانون على فوز "مياس" بلقب "America’s Got Talent"

Lebanon 24
15-09-2022 | 05:00
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بارك عدد من النجوم لفرقة مياس اللبنانية فوزها بلقب America’s Got Talent"".

 
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وكان من بينهم، الفنانة اللبنانية اليسا، حيث كتبت: "هذا هو لبنان، لقد جعلتم لبنان عظيم مجددا، مبروك فخورين بكم".

 

أما سيرين عبد النور، فقالت: "مبروك من قلب قلب كل لبنان فخورين فيكن الف مبروك".

 

كذلك، كتب الممثل اللبناني بديع ابو شقرا: "لبنان الفرح، لبنان الرقص، لبنان الحرية، لبنان المرأة ... رغم انف التشدد والظلام".

 
 

بدوره، قال الممثل اللبناني وسام صباغ: "فرّحتوا قلوبنا وعطيتونا أمل ، فخر لبنان ، مواهب لبنانية أصيلة أحلامها حدودها السما الف مبرووك".

 
 

فيما قال الفنان اللبناني مروان خوري: "شكراً فرقة مياس اعدتم لنا فخرنا المسلوب".

 

أما الراقصة الاستعراضية المصرية شريهان، نشرت على صفحتها الخاصة عبر "تويتر" فيديو الفوز، وكتبت: "مبروك".

 

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