من بينهم اليسا وشريهان.. هكذا علّق الفنانون على فوز "مياس" بلقب "America’s Got Talent"

بارك عدد من النجوم لفرقة مياس اللبنانية فوزها بلقب America’s Got Talent"".
وكان من بينهم، الفنانة اللبنانية اليسا، حيث كتبت: "هذا هو لبنان، لقد جعلتم لبنان عظيم مجددا، مبروك فخورين بكم".
This is #lebanon babyyyyyyy😉
U made #lebanon great again 💃💃💃💃
Congratulations #mayyas
Proud proud proud 👏
Winners of #AGT
كرمالك يا لبنان pic.twitter.com/NSOcc7U5no
— Elissa (@elissakh) September 15, 2022
This is #lebanon babyyyyyyy😉
U made #lebanon great again 💃💃💃💃
Congratulations #mayyas
Proud proud proud 👏
Winners of #AGT
كرمالك يا لبنان pic.twitter.com/NSOcc7U5no
أما سيرين عبد النور، فقالت: "مبروك من قلب قلب كل لبنان فخورين فيكن الف مبروك".
مبروك من قلب قلب كل لبنان فخورين فيكن الف مبروك 🇱🇧❤️ @mayyasofficial pic.twitter.com/Bx6nxgZ0lJ
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) September 15, 2022
مبروك من قلب قلب كل لبنان فخورين فيكن الف مبروك 🇱🇧❤️ @mayyasofficial pic.twitter.com/Bx6nxgZ0lJ
كذلك، كتب الممثل اللبناني بديع ابو شقرا: "لبنان الفرح، لبنان الرقص، لبنان الحرية، لبنان المرأة ... رغم انف التشدد والظلام".
لبنان الفرح، لبنان الرقص، لبنان الحرية، لبنان المرأة ... رغم انف التشدد والظلام. #مياس
— Badih Abou Chakra official (@AbouChakraBadih) September 15, 2022
لبنان الفرح، لبنان الرقص، لبنان الحرية، لبنان المرأة ... رغم انف التشدد والظلام. #مياس
بدوره، قال الممثل اللبناني وسام صباغ: "فرّحتوا قلوبنا وعطيتونا أمل ، فخر لبنان ، مواهب لبنانية أصيلة أحلامها حدودها السما الف مبرووك".
فرّحتوا قلوبنا وعطيتونا أمل ، فخر لبنان ، مواهب لبنانية أصيلة أحلامها حدودها السما
الف مبرووك@mayyasofficial #AGT #مياس #Mayyas pic.twitter.com/ph2lFhfZ2N
— Wissam Sabbagh (@Wissam_Sabbagh) September 15, 2022
فرّحتوا قلوبنا وعطيتونا أمل ، فخر لبنان ، مواهب لبنانية أصيلة أحلامها حدودها السما
الف مبرووك@mayyasofficial #AGT #مياس #Mayyas pic.twitter.com/ph2lFhfZ2N
فيما قال الفنان اللبناني مروان خوري: "شكراً فرقة مياس اعدتم لنا فخرنا المسلوب".
شكراً فرقة #مياس اعدتم لنا فخرنا المسلوب ! #نديم_شرفان
— Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) September 15, 2022
شكراً فرقة #مياس اعدتم لنا فخرنا المسلوب ! #نديم_شرفان
أما الراقصة الاستعراضية المصرية شريهان، نشرت على صفحتها الخاصة عبر "تويتر" فيديو الفوز، وكتبت: "مبروك".
Congratulations 🇱🇧@mayyasofficial ❤️❤️❤️ 🏆 @AGT https://t.co/hnu0Wxu3B4
— Sherihan (@Sherihan) September 15, 2022
Congratulations 🇱🇧@mayyasofficial ❤️❤️❤️ 🏆 @AGT https://t.co/hnu0Wxu3B4