من بيهنم اليسا وشريهان.. هكذا علّق الفنانون على فوز "مياس" بلقب "America’s Got Talent"

بارك عدد من النجوم لفرقة مياس اللبنانية فوزها بلقب America’s Got Talent"".

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وكان من بينهم، الفنانة اللبنانية اليسا، حيث كتبت: "هذا هو لبنان، لقد جعلتم لبنان عظيم مجددا، مبروك فخورين بكم".

أما سيرين عبد النور، فقالت: "مبروك من قلب قلب كل لبنان فخورين فيكن الف مبروك".

مبروك من قلب قلب كل لبنان فخورين فيكن الف مبروك 🇱🇧❤️ @mayyasofficial pic.twitter.com/Bx6nxgZ0lJ — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) September 15, 2022

كذلك، كتب الممثل اللبناني بديع ابو شقرا: "لبنان الفرح، لبنان الرقص، لبنان الحرية، لبنان المرأة ... رغم انف التشدد والظلام".

بدوره، قال الممثل اللبناني وسام صباغ: "فرّحتوا قلوبنا وعطيتونا أمل ، فخر لبنان ، مواهب لبنانية أصيلة أحلامها حدودها السما الف مبرووك".

فيما قال الفنان اللبناني مروان خوري: "شكراً فرقة مياس اعدتم لنا فخرنا المسلوب".

أما الراقصة الاستعراضية المصرية شريهان، نشرت على صفحتها الخاصة عبر "تويتر" فيديو الفوز، وكتبت: "مبروك".