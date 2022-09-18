29
o
بيروت
28
o
طرابلس
13
o
صور
28
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
14
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
وفاة الممثل الهوليووي هنري سيلفا عن عمر يناهز 95 عاما
Lebanon 24
18-09-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الممثل الأميركي هنري سيلفا، المعروف بأدواره في Johnny Cool وOcean’s 11 وThe Manchurian Candidate عن عمر يناهز 95 عاما.
وتوفي سيلفا الذي ظهر في أكثر من 130 فيلما وبرنامجا تلفزيونيا لأسباب طبيعية، كان سيلفا يتقن اللغتين الإسبانية والإيطالية، وظهر في العديد من الأفلام الأوروبية مثل The Return of Mr Moto في عام 1965 و The Hills Run Red في عام 1966.
Advertisement
كان أيضا حاضرا دائمًا على الشاشة الأصغر، ووظهر كضيف شرف في Mission Impossible و Alfred Hitchcock Presents و The Streets of San Francisco.
وكان أشهر أدواره، جوني كول، ولعب دور الجاسوس في فيلم الإثارة السياسي The Manchurian Candidate إلى جانب النجم فرانك سيناترا عام 1962.
وعمل سيلفا مؤديا صوتيا حيث قدم الصوت لـBane في Batman: The Animated Series و Superman: The Animated Series و The New Batman Adventures.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة.. هل سيتراجع الدولار قريباً؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. هل سيتراجع الدولار قريباً؟
14:27 | 2022-09-17
17/09/2022 02:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
للذاهبين إلى البقاع عبر ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للذاهبين إلى البقاع عبر ضهر البيدر.. إليكم هذا الخبر
11:06 | 2022-09-17
17/09/2022 11:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في الشمال.. ضابطٌ في الجيش يفارق الحياة بحادثة أليمة!
Lebanon 24
مأساة في الشمال.. ضابطٌ في الجيش يفارق الحياة بحادثة أليمة!
11:26 | 2022-09-17
17/09/2022 11:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. مسؤول إسرائيليّ يكشف ما ستفعلهُ تل أبيب ضدّ لبنان
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. مسؤول إسرائيليّ يكشف ما ستفعلهُ تل أبيب ضدّ لبنان
15:29 | 2022-09-17
17/09/2022 03:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يُفجّر خبراً عن رياض سلامة.. ما الذي يُحضّر؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يُفجّر خبراً عن رياض سلامة.. ما الذي يُحضّر؟
06:41 | 2022-09-18
18/09/2022 06:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:53 | 2022-09-18
الأطفال يدفعون الثمن.. تطور جديد بقضية انفصال شاكيرا وبيكيه
05:00 | 2022-09-18
هيفا وهبي تلفت الأنظار بإطلالتها بالتنورة... شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2022-09-18
بدت كالأميرات... مذيعة الـ"أم تي في" السابقة دخلت القفص الذهبي للمرّة الثانيّة (صور)
23:00 | 2022-09-17
إيلي صعب "جدّو" من جديد... وهذا إسم حفيده!
16:35 | 2022-09-17
فيديو نادر لفيروز ومعلومات عن "مُخطّط" يطالها.. ماذا جرى قبل 28 عاماً؟
16:00 | 2022-09-17
بعد حادث السير المروّع... جراحة ثانية لنجل الممثل جان بو جدعون
فيديو
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يغزو الأسواق: مواصفاته ممتازة وسعره منافس تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-09-17
18/09/2022 17:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
18/09/2022 17:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
18/09/2022 17:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact