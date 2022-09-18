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فنون ومشاهير

وفاة الممثل الهوليووي هنري سيلفا عن عمر يناهز 95 عاما

Lebanon 24
18-09-2022 | 08:00
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توفي الممثل الأميركي هنري سيلفا، المعروف بأدواره في Johnny Cool وOcean’s 11 وThe Manchurian Candidate عن عمر يناهز 95 عاما.

وتوفي سيلفا الذي ظهر في أكثر من 130 فيلما وبرنامجا تلفزيونيا لأسباب طبيعية، كان سيلفا يتقن اللغتين الإسبانية والإيطالية، وظهر في العديد من الأفلام الأوروبية مثل The Return of Mr Moto في عام 1965 و The Hills Run Red في عام 1966.
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كان أيضا حاضرا دائمًا على الشاشة الأصغر، ووظهر كضيف شرف في Mission Impossible و Alfred Hitchcock Presents و The Streets of San Francisco.

وكان  أشهر أدواره، جوني كول، ولعب دور الجاسوس في فيلم الإثارة السياسي The Manchurian Candidate إلى جانب النجم فرانك سيناترا عام 1962.

وعمل سيلفا مؤديا صوتيا حيث قدم الصوت لـBane في Batman: The Animated Series و Superman: The Animated Series و The New Batman Adventures.
 
 
(روسيا اليوم)
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