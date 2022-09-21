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فنون ومشاهير

زفاف سرّي لسعد لمجرد في باريس... وشرط "غريب" على المدعوين

Lebanon 24
21-09-2022 | 05:03
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احتفل النجم سعد لمجرد وخطيبته غيثة العلاكي بحفل زفافهما في العاصمة الفرنسية باريس، وسط تكتم شديد، حيث مُنع المدعوون من التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو وتسريبها عبر السوشيال ميديا.

وفي هذا الإطار، بارك النجم راغب علامة عبر برنامج mbctrending للمجرد ولزوجته، متمنياً لهما حياة مليئة بالاستقرار والهدوء والرفاه والبنين، ليردّ عليه لمجرد بتسجيل صوتي عبّر فيه عن سعادته بمباركة النجم اللبناني، مؤكداً أن رسالته تعني الكثير له، بالقول: "أتمنى لو كنت هنا معي في باريس، ولو أنت هنا تعلم أنك لا تحتاج إلى دعوة بل تأتي وتفتح باب الدار وتدخل".
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كذلك نشرت مصمّمة المجوهرات وصديقة لمجرد المقربة مريم الأبيض، صورة لها بقفطان باللون البرونزي الأنيق بتصميم من الشيفون والأحجار المتلألئة من تصميم المصمّم زهير مراد وعلّقت عليها بأنها تحتفل بزفاف صديقيها المقربين، مع إيموجي لعريس وعروس.
ونشرت أيضاً صورة لها من أمام برج إيفل، وهي ترتدي قفطاناً باللونين الأبيض والأخضر الغامق، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "باريس تحتفل... أغلى الناس على قلبي"، وأرفقت الجملة بهاشتاغ "سعد غيثة".

وأوضحت بعد ذلك من خلال إضافة كفّين أنها في حفل الحنّة المغربي التقليدي، والذي تم إقامته في اليوم الذي يسبق حفل الزفاف، حيث احتفل النجم المغربي وزوجته بطقوس الحناء، في باريس أيضاً وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين فقط، وبعيداً من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.
المصدر: لها
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