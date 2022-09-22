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فنون ومشاهير

بعد ميرفت أمين.. يسرا تتعرض للتنمر بسبب صور صادمة تكشف تقدمها بالعمر

Lebanon 24
22-09-2022 | 02:00
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حضرت النجمة يسرا حفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

 
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واثارت صور يسرا التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ضجة كبيرة.

 

وظهرت يسرا بفستان حرير انيق باللون الوردي، ومفصّل ببروش مزين بالكريستال، وسدلت شعرها الأشقر، وتزينت بمكياج ناعم، لكنها لم تسلم من التنمر والانتقادات من قبل البعض الذين أكدوا ان تقدم العمر بات واضحا عليها رغم محاولات اخفائه بالمكياج والتجميل، كما تداولوا صورا أخرى لها تكشف مدى تغير ملامحها.

 

على صعيد آخر، شاركت يسرا مؤخرا في تصوير مسلسل "روز وليلى" الى جانب الفنانة نيللي كريم، والعمل يعتبر أول سلسلة درامية عربية تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج.

 
 
المصدر: ليالينا 
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