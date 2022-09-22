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فنون ومشاهير

حقيقة طرد محمد رمضان من مقهى شعبي بالإسكندرية (فيديو)

Lebanon 24
22-09-2022 | 05:00
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أثار الفنان محمد رمضان جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعد زيارة مفاجئة أجراها للإسكندرية، مساء الأربعاء، ونقلها لمتابعيه في بث مباشر عبر صفحته، ردًا على حملة على صفحات التواصل الاجتماعي ضد إقامة حفله المقرر بالمدينة الساحلية.

 
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وبعد نحو ساعتين من نشر محمد رمضان جانب من جولته على كورنيش الإسكندرية، نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم طرده من أحد المقاهي الشعبية خلال تواجده بها.

 

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، احتشاد العشرات داخل أحد المقاهي الشعبية بمنطقة كامب شيزار وسط الإسكندرية، في محاولة للوصول لمحمد رمضان، بينما تسبب التدافع في حدوث مشاحنات بين بعض الأشخاص، ما دفع محمد رمضان لمغادرة المقهى، حتى لا يتسبب بضرر لملاكه، فيما اعتبره البعض طردًا له، إلا أن المقطع لم يظهر أي محاولة تعدي على الفنان الشهير.


جاءت زيارة رمضان ردًا على شائعة إلغاء حفله المقرر في الشهر المقبل بمدينة الإسكندرية، في أعقاب حملة وصفها بالممنهجة ضد إقامة الحفل.

 

وقال محمد رمضان في فيديو عبر حسابه بموقع فيسبوك، مهاجما مسؤول سابق يدعم حملة بعنوان "إسكندرية لا ترحب بيك يا محمد رمضان"، قائلًا: "هقوم البس وأنزل إسكندرية وربنا يقدرني وأدخل كل منطقة النهارده في إسكندرية واتأكد بنفسي، هل لما الشعب بيعمل حاجة هتنزل وتعمل زيي وتسأل الغلابة أنتم فعلًا زعلانين ولا لأ، أنا نازل دلوقتي على رجلي من غير بني آدم حراسة".

 

وأكد أنه في الوقت الذي انتشرت فيه شائعة إلغاء الحفل، باعت الشركة المنظمة 70% من التذاكر قبل موعد إقامة الحفل بـ 17 يومًا.

 

وفي وقت سابق، أكدت الجهة المنظمة للحفل، أن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء تذاكر الحفل، حيث وصلت نسبة حجوزات الحفل لـ 50% من قيمة التذاكر.

 

وكانت الجهة المنظمة لحفل النجم محمد رمضان بمحافظة الإسكندرية، أصدرت بيانا الأربعاء، تؤكد من خلاله بدء الإجراءات القانونية لمقاضاة الحسابات والصفحات المزيفة ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ونوهت بأن الشائعات التي تم ترويجها حول إلغاء الحفل من قبل بعض مروجيها، لن ولم تؤثر على بيع تذاكر الحفل.

 
المصدر: مصراوي
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