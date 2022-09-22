بقبلات وأحضان.. نبيلة عبيد ونادية الجندي تتصالحان على المسرح (فيديو)

نفت نبيلة عبيد ونادية الجندي وجود خلافات بينهما في الفترة الماضية، وذلك أثناء تكريمها في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للدراما في دورته الأولى.





ودخلت الفنانة نبيلة عبيد وعلى المسرح الفنانة نادية الجندي، وبدأ الاثنان يقبلان بعضهما البعض، لدحض وجود أي خلافات بينهما كما أشيع من قبل.

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وعلّق الفنان يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، ضاحكاً: "دي بقى المصالحة اللي بيقولوا عليها".

وحظي حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بوجود ثنائيات من نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء وكان على رأسهم أحمد عبدالعزيز، ومحمد رياض، ورانيا محمود ياسين، ورياض الخولي وزوجته وإيهاب فهمي وزوجته والفنان الكبير جمال عبد الناصر، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا.

في وقت سابق، كشف أشرف زكي عن تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان التي تنطلق فعالياته الأربعاء ٢١ من شهر أيلول الحالي، وأكد أن المهرجان كان حلماً لكل فناني مصر، وأن الهدف لم شمل الأسرة الفنية المصرية وتكريم مبدعيها.