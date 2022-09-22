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فنون ومشاهير

وفاة فنان مصري شهير بعد معاناة مع السرطان

Lebanon 24
22-09-2022 | 04:43
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توفي الفنان المصري هشام سليم اليوم الخميس، عن عمر ناهز 64 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.
 
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هشام سليم
 
وأعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر الخبر، مؤكداً أن الفنان عانى من مضاعفات خطيرة في الفترة الأخيرة.


وهشام سليم من مواليد 27  كانون الثاني 1958، وهو ممثل مصري قام ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.
 
الفنان المصري هشام سليم
 
هشام سليم ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم، تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.
 
 
كان أول ظهور له من خلال دور ابن فاتن حمامة في فيلم "امبراطورية ميم" من إخراج حسين كمال.
 
 
في أيار 2022، كشف الفنان هشام سليم عن إصابته بمرض السرطان.
 
 
 
وقال: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي أحسن من كورونا والحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام، كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتي والحمدلله وقاعد في السخنة".
المصدر: العين
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