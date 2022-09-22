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فنون ومشاهير
"قصة حب" بين تيم حسن وهذه الممثلة السورية الشهيرة
Lebanon 24
22-09-2022
|
08:00
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بدأت المشاهد الخارجية من مسلسل "الزند" الذي يعيد تيم حسن الى موسم الدراما الرمضانية بالتصوير في مدينة حمص تحت إشراف المخرج سامر البرقاوي.
وبحسب المعلومات فان النجمة السورية دانا مارديني هي من ستلعب دور البطولة الى جانب تيم حسن في اطار العودة مجدداً الى الدراما المشتركة بعد نجاحها في "تانغو"، وكذلك في مسلسل "ع الحلوة والمرة" المعرب عن التركية والذي عُرض السنة الماضية.
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والمشاهد الأولى من مسلسل "الزند" ستستكمل في دمشق وتركيا، على أن يعود فريق العمل الى بيروت ليبدأ التصوير، ويبدو أن شركة الصباح تستعجل الإنتهاء من مشاريع رمضان 2023 لتعود كما كانت بعدما غابت أو كانت انتاجاتها الخاصة برمضان خجولة في العامين الماضيين.
يطرح "الزند" قصة حب، بين نافذ من عائلة ميسورة وابنة الخادمة ويبدو أن تطورات عديدة ستلاحق أبطال العمل في اطار اجتماعي يروي قصة الطبقية ويعود إلى التاريخ وكيفية لقاء أبناء الطبقة الفقيرة مع الطبقة التي تحظى بالنفوذ.
المصدر: نواعم
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