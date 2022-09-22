Advertisement

فنون ومشاهير

"قصة حب" بين تيم حسن وهذه الممثلة السورية الشهيرة

Lebanon 24
22-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-993064-637994493857434215.jpg
Doc-P-993064-637994493857434215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت المشاهد الخارجية من مسلسل "الزند" الذي يعيد تيم حسن الى موسم الدراما الرمضانية بالتصوير في مدينة حمص تحت إشراف المخرج  سامر البرقاوي.

وبحسب المعلومات فان النجمة السورية دانا مارديني هي من ستلعب دور البطولة الى جانب تيم حسن في اطار العودة مجدداً الى الدراما المشتركة بعد نجاحها في "تانغو"، وكذلك في مسلسل "ع الحلوة والمرة" المعرب عن التركية والذي عُرض السنة الماضية.
Advertisement
 


والمشاهد الأولى من مسلسل "الزند" ستستكمل في دمشق وتركيا، على أن يعود فريق العمل الى بيروت ليبدأ التصوير، ويبدو أن شركة الصباح تستعجل الإنتهاء من مشاريع رمضان 2023 لتعود كما كانت بعدما غابت أو كانت انتاجاتها الخاصة برمضان خجولة في العامين الماضيين.

يطرح "الزند" قصة حب، بين نافذ من عائلة ميسورة وابنة الخادمة ويبدو أن تطورات عديدة ستلاحق أبطال العمل في اطار اجتماعي يروي قصة الطبقية ويعود إلى التاريخ وكيفية لقاء أبناء الطبقة الفقيرة مع الطبقة التي تحظى بالنفوذ.

المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-09-22
10:20 | 2022-09-22
08:45 | 2022-09-22
07:24 | 2022-09-22
07:00 | 2022-09-22
05:00 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website