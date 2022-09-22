"قصة حب" بين تيم حسن وهذه الممثلة السورية الشهيرة

بدأت المشاهد الخارجية من مسلسل "الزند" الذي يعيد تيم حسن الى موسم الدراما الرمضانية بالتصوير في مدينة حمص تحت إشراف المخرج سامر البرقاوي.



وبحسب المعلومات فان النجمة السورية دانا مارديني هي من ستلعب دور البطولة الى جانب تيم حسن في اطار العودة مجدداً الى الدراما المشتركة بعد نجاحها في "تانغو"، وكذلك في مسلسل "ع الحلوة والمرة" المعرب عن التركية والذي عُرض السنة الماضية.

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