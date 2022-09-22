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فنون ومشاهير

هل انفصلت ميليسا باموك عن مصطفى مارت كوتش.. بسبب عراف؟

Lebanon 24
22-09-2022 | 14:00
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بينما تتابع النجمة التركية، ميليسا باموك، حياتها بشكلٍ عادي بعد انفصالها عن حبيبها الممثل التركي، مصطفى مارت كوتش، مازالت التكهنات حول سبب انفصالهما تتصاعد، ومازال الجميع يتساءلون عما حدث حتى قررت باموك الانفصال، وحذف الصور التي جمعتها بمصطفى من حسابها على "إنستغرام". 
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ويبدو أن السبب في ذلك ما قاله عرافٌ لباموك، حيث ذهبت إليه لاستشارته حول علاقتها بمصطفى، وإثر ذلك قررت إنهاء علاقتهما، بحسب ما أفادت به صحيفة "تقويم" التركية. 
وفي التفاصيل، عاشت النجمة التركية أزمة كبيرة في علاقتها مع كوتش، الأمر الذي دفعها لتذهب إلى عرافٍ وتسأله حول مستقبل تلك العلاقة العاطفية، خصوصاً أنها لم تعد تشعر بأن حبيبها يحبها كما في السابق، ليجيبها العراف بأنه ليس هناك مستقبل لهذا الحب، إذ إن هناك امرأة أخرى في حياة مصطفى. 

وبحسب الصحيفة، فإن ميليسا صدقت كلامه، لتقوم بعدها بإنهاء علاقتها مع حبيبها، وحذفت كل الصور التي جمعتهما وألغت متابعته. 
ولكن من الواضح أن الممثلة التركية رغبت في الرد على ذلك الكلام بشكلٍ غير مباشر، ونفي ما يتم تداوله، حيث قامت بكتابة تدوينةٍ عبر خاصية "ستوري"، في حسابها على "إنستغرام"، بعد ساعاتٍ من نشر ذلك الخبر، قالت فيها: "أنتم مضحكون جداً"، دون الإشارة إلى أي شيءٍ آخر. 


المصدر: زهرة
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