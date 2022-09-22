28
o
بيروت
32
o
طرابلس
15
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد وفاة هشام سليم.. النقابة تحذّر من هذا الأمر!
Lebanon 24
22-09-2022
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، بيانا عاجلا، تحذر فيه المراسلين والصحفيين، الذين يحرصون على حضور جنازة الفنان القدير هشام سليم.
وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية كالتالي: "تهيب نقابة المهن التمثيلية بالسادة المصورين والصحفيين والجمهور الحاضرين، لجنازة الفنان الكبير هشام سليم الالتزام بالقواعد المتعارف عليها، واحترام حق ذوي الراحل في الخصوصية، وتتقدم النقابة بخالص العزاء لأسرة الفنان القدير، وكل محبيه في مصر والعالم العربي.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
Advertisement
وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أكد أن جنازة الفنان هشام سليم سوف يتم تشييعها عصر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مع التزام كافة الحضور في الجنازة بكافة الإجراءات الاحترازية، التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتوفي الفنان هشام سليم صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 64 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.
ويعد الفنان هشام سليم واحدًا من أهم النجوم الفن، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية المتميزة، أبرزها: فيلم إمبراطورية ميم، مع الفنانة فاتن حمامة، وتألق خلال هذا الدور، حيث يعتبر من أهم أعماله الفنية، التي قدمها طوال مشواره السينمائي.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فرق الإسعاف تنطلق باتجاه خلدة.. إليكم ما يجري هناك
Lebanon 24
فرق الإسعاف تنطلق باتجاه خلدة.. إليكم ما يجري هناك
13:49 | 2022-09-21
21/09/2022 01:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد.. أول تعليق إسرائيلي بشأن الفيول الإيراني المُقدّم للبنان
Lebanon 24
كلامٌ جديد.. أول تعليق إسرائيلي بشأن الفيول الإيراني المُقدّم للبنان
13:03 | 2022-09-21
21/09/2022 01:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ تكشف.. هذا ما فعلته ماجدة الرّومي في مكان وفاة الفنان جورج الراسي
Lebanon 24
صورٌ تكشف.. هذا ما فعلته ماجدة الرّومي في مكان وفاة الفنان جورج الراسي
13:26 | 2022-09-21
21/09/2022 01:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ في خلدة.. مسلحون يستهدفون أحد المباني والجيش يتدخّل! (صور)
Lebanon 24
توترٌ في خلدة.. مسلحون يستهدفون أحد المباني والجيش يتدخّل! (صور)
15:50 | 2022-09-21
21/09/2022 03:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجبنة البيضاء" تثيرُ موجة جدلٍ في لبنان.. ماذا يحصل في السّوق؟
Lebanon 24
"الجبنة البيضاء" تثيرُ موجة جدلٍ في لبنان.. ماذا يحصل في السّوق؟
23:03 | 2022-09-21
21/09/2022 11:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2022-09-22
بأجواء رومانسية.. سيرين عبد النور تحتفل بيوم ميلاد زوجها (فيديو وصور)
10:20 | 2022-09-22
بملامح مختلفة نجمة "باب الحارة" تفاجىء المتابعين.. والجهور "راحت عليك يا ابو بشير" (صور)
08:00 | 2022-09-22
"قصة حب" بين تيم حسن وهذه الممثلة السورية الشهيرة
07:24 | 2022-09-22
لاميتا فرنجيّة بجلسة تصوير مُثيرة... هكذا ظهرت بالمايوه! (صور)
07:00 | 2022-09-22
أسرار تكشف للمرة الاولى.. لماذا لا توجد صورة واحدة للملكة إليزابيث وهي حامل؟
05:00 | 2022-09-22
حقيقة طرد محمد رمضان من مقهى شعبي بالإسكندرية (فيديو)
فيديو
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
22/09/2022 18:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
22/09/2022 18:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
22/09/2022 18:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact