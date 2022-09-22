بعد وفاة هشام سليم.. النقابة تحذّر من هذا الأمر!

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أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، بيانا عاجلا، تحذر فيه المراسلين والصحفيين، الذين يحرصون على حضور جنازة الفنان القدير هشام سليم.وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية كالتالي: "تهيب نقابة المهن التمثيلية بالسادة المصورين والصحفيين والجمهور الحاضرين، لجنازة الفنان الكبير هشام سليم الالتزام بالقواعد المتعارف عليها، واحترام حق ذوي الراحل في الخصوصية، وتتقدم النقابة بخالص العزاء لأسرة الفنان القدير، وكل محبيه في مصر والعالم العربي.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أكد أن جنازة الفنان هشام سليم سوف يتم تشييعها عصر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، مع التزام كافة الحضور في الجنازة بكافة الإجراءات الاحترازية، التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وتوفي الفنان هشام سليم صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 64 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.ويعد الفنان هشام سليم واحدًا من أهم النجوم الفن، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية المتميزة، أبرزها: فيلم إمبراطورية ميم، مع الفنانة فاتن حمامة، وتألق خلال هذا الدور، حيث يعتبر من أهم أعماله الفنية، التي قدمها طوال مشواره السينمائي.