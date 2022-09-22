ملكة جمال تركيا الجديدة.. من هي؟

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لفتت الشابة التركية، نورسينا ساي، أنظار العالم إليها، بعد نيلها لقب ملكة جمال تركيا لعام 2022، بعد منافسة مع عشرين متسابقة أخرى، تأهلن لنهائيات المسابقة التي جرت العادة أن تمثل الفائزة بها وحاملة تاجها تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم.وشهدت محركات البحث في تركيا، وعدد كبير من الدول، تداول اسم نورسينا ساي بشكل كبير، بهدف جمع المعلومات عنها، ومعرفة تفاصيل حياة الفتاة التي توجت على عرش الجمال بتركيا.مهندسة معماريةالمهندسة نورسينا، بهذا اللقب عرفت ملكة الجمال، التي توجت بالحفل الضخم، الذي استضافته مدينة إسطنبول، فقد درست الهندسة المعمارية، وتخرجت في جامعة المعمار سنان، كما أنها ممارسة للهندسة في حياتها العملية.