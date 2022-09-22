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فنون ومشاهير

ملكة جمال تركيا الجديدة.. من هي؟

Lebanon 24
22-09-2022 | 16:00
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لفتت الشابة التركية، نورسينا ساي، أنظار العالم إليها، بعد نيلها لقب ملكة جمال تركيا لعام 2022، بعد منافسة مع عشرين متسابقة أخرى، تأهلن لنهائيات المسابقة التي جرت العادة أن تمثل الفائزة بها وحاملة تاجها تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم.
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وشهدت محركات البحث في تركيا، وعدد كبير من الدول، تداول اسم نورسينا ساي بشكل كبير، بهدف جمع المعلومات عنها، ومعرفة تفاصيل حياة الفتاة التي توجت على عرش الجمال بتركيا.

مهندسة معمارية
المهندسة نورسينا، بهذا اللقب عرفت ملكة الجمال، التي توجت بالحفل الضخم، الذي استضافته مدينة إسطنبول، فقد درست الهندسة المعمارية، وتخرجت في جامعة المعمار سنان، كما أنها ممارسة للهندسة في حياتها العملية.
 

وتبلغ ملكة الجمال الجديدة 24 عاماً، إذ إنها ولدت في المدينة التي حملت بها تاج الجمال "إسطنبول" عام 1998.
وقامت نورسينا بتغيير التعريف الخاص بها في هذا الحساب، إذ أضافت إليه وصف "ملكة جمال تركيا عام 2022"، وجعلته قبل الوصف السابق بكونها مهندسة معمارية.
وعرف عن الملكة الجديدة، خلال ظهورها في المسابقة، إعلانها شغفها وحبها للسفر، واستكشاف الحياة الجديدة بشكل دائم.
المصدر: زهرة
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