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فنون ومشاهير

وسط حزن عميق.. النجوم يشيّعون الراحل هشام سليم (صور)

Lebanon 24
23-09-2022 | 05:00
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تمّ تشييع جثمان الفنان الراحل هشام سليم لمثواه الأخير بعد صلاة الجنازة عليه من مسجد الشرطة ‏بالشيخ زايد.‏

وكان في مقدمة الحضور الفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، شقيق الراحل، حيث حضرا بسيارتهما الخاصة ‏ودخلا حتى مكان تشييع الجثمان من دون أن تستطيع كاميرات الصحافيين أن تلتقط صورهما، ورافقت يسرا ‏جثمان الفقيد في السيارة التي تم نقله بها حتى مثواه الأخير بمقابر العائلة.‏
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وحضر أيضاً نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي والفنان محمد رياض ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي ‏رضوان، والفنان الكبير محمود حميدة وأحمد السقا وأحمد عبد العزيز وفتوح أحمد ومحمد الصاوي وكريم عبد ‏العزيز وخالد النبوي وعبير صبري.


وأعلنت أسرة هشام سليم عدم إقامة عزاء للفنان الراحل، حيث قالت إنها ستكتفي باستقبال واجب العزاء على ‏المقابر فقط، مطالبين جميع محبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.‏

وكتب نور، نجل الفنان هشام سليم عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، ‏قال فيها: "شكر الله سعيكم جميعًا، ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة".‏
 
المصدر: لها
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