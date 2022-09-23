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فنون ومشاهير
وسط حزن عميق.. النجوم يشيّعون الراحل هشام سليم (صور)
Lebanon 24
23-09-2022
|
05:00
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تمّ تشييع جثمان الفنان الراحل هشام سليم لمثواه الأخير بعد صلاة الجنازة عليه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وكان في مقدمة الحضور الفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، شقيق الراحل، حيث حضرا بسيارتهما الخاصة ودخلا حتى مكان تشييع الجثمان من دون أن تستطيع كاميرات الصحافيين أن تلتقط صورهما، ورافقت يسرا جثمان الفقيد في السيارة التي تم نقله بها حتى مثواه الأخير بمقابر العائلة.
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وحضر أيضاً نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي والفنان محمد رياض ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنان الكبير محمود حميدة وأحمد السقا وأحمد عبد العزيز وفتوح أحمد ومحمد الصاوي وكريم عبد العزيز وخالد النبوي وعبير صبري.
وأعلنت أسرة هشام سليم عدم إقامة عزاء للفنان الراحل، حيث قالت إنها ستكتفي باستقبال واجب العزاء على المقابر فقط، مطالبين جميع محبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.
وكتب نور، نجل الفنان هشام سليم عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، قال فيها: "شكر الله سعيكم جميعًا، ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة".
المصدر: لها
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