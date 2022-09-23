وسط حزن عميق.. النجوم يشيّعون الراحل هشام سليم (صور)

تمّ تشييع جثمان الفنان الراحل هشام سليم لمثواه الأخير بعد صلاة الجنازة عليه من مسجد الشرطة ‏بالشيخ زايد.‏



وكان في مقدمة الحضور الفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، شقيق الراحل، حيث حضرا بسيارتهما الخاصة ‏ودخلا حتى مكان تشييع الجثمان من دون أن تستطيع كاميرات الصحافيين أن تلتقط صورهما، ورافقت يسرا ‏جثمان الفقيد في السيارة التي تم نقله بها حتى مثواه الأخير بمقابر العائلة.‏

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وحضر أيضاً نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي والفنان محمد رياض ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي ‏رضوان، والفنان الكبير محمود حميدة وأحمد السقا وأحمد عبد العزيز وفتوح أحمد ومحمد الصاوي وكريم عبد ‏العزيز وخالد النبوي وعبير صبري. وحضر أيضاً نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي والفنان محمد رياض ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي ‏رضوان، والفنان الكبير محمود حميدة وأحمد السقا وأحمد عبد العزيز وفتوح أحمد ومحمد الصاوي وكريم عبد ‏العزيز وخالد النبوي وعبير صبري.





وأعلنت أسرة هشام سليم عدم إقامة عزاء للفنان الراحل، حيث قالت إنها ستكتفي باستقبال واجب العزاء على ‏المقابر فقط، مطالبين جميع محبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.‏ وأعلنت أسرة هشام سليم عدم إقامة عزاء للفنان الراحل، حيث قالت إنها ستكتفي باستقبال واجب العزاء على ‏المقابر فقط، مطالبين جميع محبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.‏