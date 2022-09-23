هكذا أفسدت ياسمين صبري مفاجأة إسعاد يونس (فيديو)

أفسدت الفنانة المصرية ياسمين صبري، من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مفاجأة الممثلة ومقدمة البرامج إسعاد يونس التي دأبت عليها منذ فترة بتشويق الجمهور للنجم الذي سيحلّ ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه على قناة dmc.

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ياسمين صبري pic.twitter.com/CbLSJToUNz — اجدد صور الفنانين (@ExclusivestarsX) September 18, 2022

وكانت إسعاد يونس كعادتها قد أرادت تشويق جمهورها بصورة مع النجمة التي استضافتها في أحدث حلقات برنامجها من دون الكشف عن وجهها، مما زاد من تكهنات الجمهور، لكن هذه المرة المفاجأة لم تكتمل.



إذ ظهرت إسعاد في الصور ومعها نجمة ترتدي فستاناً من تصميم Dolce & Gabbana بطباعته الشهيرة للزهور الملونة بالأحمر والأصفر، إلا أن الجمهور سرعان ما ربط بين الصورة والفيديو الذي كانت ياسمين صبري قد ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً بنفس الألوان، لتحرق مفاجأة الإعلامية الكبيرة.