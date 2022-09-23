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فنون ومشاهير

هكذا أفسدت ياسمين صبري مفاجأة إسعاد يونس (فيديو)

Lebanon 24
23-09-2022 | 11:00
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أفسدت الفنانة المصرية ياسمين صبري، من خلال مقطع فيديو قصير نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مفاجأة الممثلة ومقدمة البرامج إسعاد يونس التي دأبت عليها منذ فترة بتشويق الجمهور للنجم الذي سيحلّ ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه على قناة dmc.
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وكانت إسعاد يونس كعادتها قد أرادت تشويق جمهورها بصورة مع النجمة التي استضافتها في أحدث حلقات برنامجها من دون الكشف عن وجهها، مما زاد من تكهنات الجمهور، لكن هذه المرة المفاجأة لم تكتمل.

إذ ظهرت إسعاد في الصور ومعها نجمة ترتدي فستاناً من تصميم Dolce & Gabbana بطباعته الشهيرة للزهور الملونة بالأحمر والأصفر، إلا أن الجمهور سرعان ما ربط بين الصورة والفيديو الذي كانت ياسمين صبري قد ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً بنفس الألوان، لتحرق مفاجأة الإعلامية الكبيرة.
 
المصدر: لها
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