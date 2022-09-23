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فنون ومشاهير

ابن النبطية ومن أثرياء البلد.. الفنانة الجزائرية الشهيرة تُعايد زوجها اللبناني الوسيم تعرفوا إليه (صورة)

Lebanon 24
23-09-2022 | 00:40
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نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انشتغرام" ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

 

وعلقت أمل على الصورة قائلة: "كل عام وانت حبيبي".

 

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A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)


 
 

وتزوجت أمل من عواضة في العام 2015 وهو يعتبر من أثرياء لبنان حيث يعمل في الغابون في أفريقيا. وقد أقاما حفل زفافهما في أحد الفنادق الفاخرة في بيروت بحضور عدد من النجوم. وفي العام 2017 رزقا بابنتهما ليا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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