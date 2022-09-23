فنان عربي ينجو من محاولة قتل.. مسلحون أطلقوا عليه 80 رصاصة!

أعلن المحامي الأردني كامل الإبراهيم نجاة قريبه الفنان محمد الإبراهيمي من محاول قتل على يد مسلحين ظنّوا أنه شخص آخر.

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وقال الإبراهيم في منشور عبر موقع "فيسبوك": "يرجى العلم بأن ولدنا وهو الممثل محمد الإبراهيمي وأثناء توجّهه إلى تصوير أحد الأعمال الفنية في منطقة الأغوار، قد تعرض لمحاولة قتل من قبل 12 شخصاً كانوا يستقلون 4 سيارات ويحملون رشّاشات وأسلحة نارية".

وأضاف: "أطلقوا نيران أسلحتهم باتجاهه والتي أصابت سيارة ولدنا بأكثر من ثمانين طلقة إلى أن تمكنوا من الإمساك به، وتبين لهم أن ولدنا محمد ليس هو المقصود بمحاولة القتل حيث تم إطلاق سراحه وتركه وشأنه بعد أن أعطبوا سيارته".

وردّ ناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني في بيان جاء فيه: "جرى عصر الخميس رصد منشور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فنان للاعتداء من قبل مجهولين، حيث تبين أنه لم تُسجل أي شكوى بهذا الخصوص". وأضاف: "بوشرت الإجراءات للوصول إلى الفنان من أجل الوقوف على تفاصيل الحادثة".

واختُتم البيان: "الفنان حضر قبل قليل الى مركز أمن النصر وبوشر الاستماع لأقواله لبدء التحقيق في القضية والوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات حيالها".

(لها)