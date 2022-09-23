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فنون ومشاهير

هذا ما ينتظر كاظم الساهر في دمشق

Lebanon 24
23-09-2022 | 14:00
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يبدو أنَّ الفنانَ كاظم الساهر عاد الى نشاطِه في الحفلاتِ والفعاليّات. وبعد جولات له في دول عربيّة، ومنها إلى الولايات المتحدة وكندا، وافق القيصر على اقامة حفل له في العاصمة السورية دمشق. وقالت المعلومات إنّ المفاوضات مع الساهر بدأت قبل وقت، وقد أعطى موافقته قبل أيام، إذ تبنى الاعلام الخبرَ، وبدأت المواقعُ تنشرُ تفاصيلَ عن الخبر.
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سيقام الحفل  داخل دار الأوبرا السورية، ويبدو أن المتعهد سيحاول بشتى الطرق أن يضمنَ حضورَ أكبر عدد من الجمهور في الدرا نفسها بعدما تهافت الناس للسؤال عن البطاقات الخاصة بالحفل.

وهي من المرات النادرة التي يغني فيها الساهر في دمشق بعد قترة الحرب، ويبدو أنّ دمشق تستقطبُ مجموعة مِنَ الفنَّانين العرب ليس آخرهم الساهر، بل شهد الأسبوع الماضي احتفالية بحضور هاني شاكر الى دمشق واحيائه لحفل تكلل بالنجاح، إضافة الى مجموعة مِنَ التكريمات، غير أنّ السّاهر لم يعطِ  موافقته بعد على أيّة فعالية أو نشاط إضافي غير حفله في دار الأوبرا؛ وهو المعروف أصلاً بتحفظه حول ذلك.

المصدر: نواعم
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