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فنون ومشاهير

أحمد سعد ضمن قائمة أفضل 100 أغنية على "يوتيوب"

Lebanon 24
23-09-2022 | 16:00
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يحقق الفيديو كليب الخاص بأغنية "وسع وسع"، للفنان أحمد سعد، نجاحاً كبيراً ليدخل قائمة أفضل 100 أغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
واحتل الفيديو المرتبة الـ34 في قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". 
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وحقق كليب "وسع وسع" أكثر من 40 مليون مشاهدة إجمالية، كما حققت أغنية "وسع وسع" ترند على منصة "تيك توك" بملايين المشاهدات. 
أغنية "وسع وسع" من كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، وإنتاج شركة "مزيكا"، والفيديو كليب من إخراج إسلام هشام، وتم تصويره في أحد القصور الفخمة. 


المصدر: زهرة
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