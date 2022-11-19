"توكو تاكا".. احتفاء وانتقادات لميريام فارس ونيكي ميناج في أغنية المونديال

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وترجع شعبية الأغنية في الولايات المتحدة لمشاركة نجمة الراب الشهيرة، نيكي ميناج، في الأغنية. في سابقة من نوعها، باتت أغنية توكا تاكا "Tukoh Taka" الأولى في تاريخ الأغاني الرسمية لبطولة كأس العالم التي تحتل المرتبة الأولى في" آي تيونز" (iTunes) والذي يعد أحد أشهر تطبيقات تشغيل الأغاني في الولايات المتحدة والعالم.وترجع شعبية الأغنية في الولايات المتحدة لمشاركة نجمة الراب الشهيرة، نيكي ميناج، في الأغنية.

.@NICKIMINAJ’s #TukohTaka becomes the first song in FIFA World Cup history to reach #1 on US iTunes. pic.twitter.com/vJiq4OUlg2 — Rap Alert (@rapaIert6) November 18, 2022



كما باتت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، أول عربية تحتل المركز الأولى في التطبيق بعد مشاركتها في أداء تلك الأغنية إلى جانب ميناج، والمغني الكولومبي الشهير، مالوما. كما باتت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، أول عربية تحتل المركز الأولى في التطبيق بعد مشاركتها في أداء تلك الأغنية إلى جانب ميناج، والمغني الكولومبي الشهير، مالوما.





وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأغنية الجديدة قد شهدت تعاونا "يهدف للجمع بين كرة القدم وصناع الموسيقى، والتي ستعبر عن روح كأس العالم".



ونوه البيان إلى أن مالوما سيشارك مع كل من ميريام فارس ونيكي ميناج في عرض الأمسية الافتتاحية لمهرجان فيفا للمشجعين بالدوحة، والذي سيفتح أبوابه للجماهير يوم الأحد قبل موعد انطلاق مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخبي قطر والإكوادور.



من جانبها، أكدت ميريام أنها كانت سعيدة بالمشاركة في تأليف وترتيب وتصميم رقصات وعروض الأغنية، مشيرة إلى أنها تشرفت بالعمل مع اثنين من الفنانين العالميين المفضلين بالنسبة لها، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



وفي نفس السياق، قال مالوما إنه سعيد جدا للمشاركة في هذا الأغنية، بحسب بيان نقله موقع "rollingstone".



وأضاف: "كنت أحلم دائمًا بفرصة كهذه. إن تمثيل الموسيقى اللاتينية في هذا المسار العالمي جنبًا إلى جنب مع فنانين رائعين يغنون باللغتين الإنكليزية والعربية، يرتقي بثقافتنا إلى مستوى آخر". وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أصدر، يوم الجمعة أغنية "Tukoh Taka"، مشيراً إلى أنها من إنتاج "يونيرفرسال أرابيك ميوزك"، ولتكون الأغنية الرسميّة لمهرجان فيفا الرسميّ للمُشجعين، علما أنها مُدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقيّة الرسميّة لكأس العالم قطر 2022.وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأغنية الجديدة قد شهدت تعاونا "يهدف للجمع بين كرة القدم وصناع الموسيقى، والتي ستعبر عن روح كأس العالم".ونوه البيان إلى أن مالوما سيشارك مع كل من ميريام فارس ونيكي ميناج في عرض الأمسية الافتتاحية لمهرجان فيفا للمشجعين بالدوحة، والذي سيفتح أبوابه للجماهير يوم الأحد قبل موعد انطلاق مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخبي قطر والإكوادور.من جانبها، أكدت ميريام أنها كانت سعيدة بالمشاركة في تأليف وترتيب وتصميم رقصات وعروض الأغنية، مشيرة إلى أنها تشرفت بالعمل مع اثنين من الفنانين العالميين المفضلين بالنسبة لها، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.وفي نفس السياق، قال مالوما إنه سعيد جدا للمشاركة في هذا الأغنية، بحسب بيان نقله موقع "rollingstone".وأضاف: "كنت أحلم دائمًا بفرصة كهذه. إن تمثيل الموسيقى اللاتينية في هذا المسار العالمي جنبًا إلى جنب مع فنانين رائعين يغنون باللغتين الإنكليزية والعربية، يرتقي بثقافتنا إلى مستوى آخر".

ردود أفعال متباينة

ويظهر في الأغنية المؤدون الثلاثة وهم يحتفلون في صحراء قطر، من داخل حافلة تحمل مشجعي الفرق المختلفة المشاركة بالمونديال، وتتقاطع في الفيديو لقطات الرقص والاحتفال مع أهداف من مباريات كأس العالم السابقة.



وكانت الأغنية قد نالت العديد من ردود الأفعال من قبل رواد ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهم بعضهم ميريام بأنها حاولت تقليد المغنية الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، بينما طالت انتقادات أخرى نوعية الكلمات والملابس.



وانتقد البعض مشاهد الصحراء وملابس الرقص والملثمين في الفيديو، وأنها تستدعي صورا نمطية عن العرب.

ونالت كلمات الأغنية بالعربية العديد من الانتقادات، إذا اعتبرها البعض "ركيكة جدا" على المستوى الفني.

في المقابل، لاقى أداء ميناج في الأغنية إشادات كبيرة من بعض النقاد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر مغردون آخرون أن الأغنية بكل تفاصيلها جميلة وتستحق ما حققته من نجاح.

(الحرة)