نائب ألماني يتحدّث عن لقائه مع ميقاتي.. ماذا قال عن لبنان؟

نشر النائب في البرلمان الألماني بول زيماك صورةً من لقائه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، في السراي الحكومي - بيروت، وقد أرفقها بتعليقٍ جاء فيه: "لقاء مهمّ مع رئيس حكومة لبنان. هناك العديد من التحديات والوضع مأسوي. لذلك، يجب علينا كألمانيا واتحاد أوروبي أن نضع لبنان أكثر في صُلب تركيزنا واهتماماتنا".

Advertisement

وكان زيماك زار ميقاتي على رأسٍ وفدٍ من لجنة التعاون البرلمان والاقتصادي الألماني، بحضورِ سفير ألمانيا في لبنان إندياس كيندل.

وخلال اللقاء، أكّد الوفد الأهمية التي توليها المانيا للبنان في موضوع سياسة الجوار، وأبلغ رئيس الحكومة عن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلماني لبناني - ألماني مشترك في برلين مطلع العام المقبل يتناول موضوع الاصلاحات والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.