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لبنان
مفوضية اللاجئين : لا نمنع العودة... ولا مساعدات بالدولار
Lebanon 24
02-11-2022
|
00:16
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اكد مسؤولون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لـ»نداء الوطن» أنّها «لا تمنع عودة اللاجئين الى سوريا، وأنّها تحترم قرارات اللاجئين الفردية المستنيرة بالعودة الى ديارهم». وتوضح أنّها «تدعم وتحترم الحق الإنساني الأساسي للاجئين في العودة بحرّية وطوعيّاً الى وطنهم الأم متى اختاروا ذلك، وبما يتماشى مع المبادئ الدولية للعودة الطوعية الآمنة والكريمة وعدم الإعادة القسرية».
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وإذ تُقدّر الحكومة اللبنانيّة أنّ هناك 1.5 مليون نازح سوري في لبنان، وأعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأسبوع الفائت، أنّ هناك مليونين و80 ألف نازح، يبلغ عدد المسجَّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين825,081 نازحاً، علماً أنّ المفوضية توقّفت عن تسجيل النازحين السوريين في لبنان في عام 2015 بناءً على طلب الحكومة اللبنانية. وبالنسبة الى ضغط النزوح على لبنان، تبدي المفوضية ترحيبها بـ»كلّ تعاون وحوار بنّاء مع الحكومة اللبنانية في معالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يمرّ فيه اللبنانيون واللاجئون»، مشيرةً الى أنّ هدفها الأول والأخير «حماية الفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيهم اللاجئون». وفي حين يبدي لبنانيون امتعاضهم من المساعدات التي تُقدّم للنازحين ومنها بالدولار الأميركي، توضح المفوضية أنّها «تدعم اللاجئين الأكثر ضعفاً بأنواع مختلفة من المساعدات، بما في ذلك مواد الإغاثة الأساسية، والرعاية الصحية، والدعم النفسي الاجتماعي، أو مبالغ نقدية يتلقّاها اللاجئون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي». وتشير الى أن العائلات اللاجئة الأكثر ضعفاً تتلقّى ما بين مليون ليرة لبنانية لكل أسرة شهرياً (مساعدة نقدية متعددة الأغراض) و/أو 500 ألف ليرة لبنانية لكلّ فرد شهرياً (للطعام - بحد أقصى 6 أفراد لكلّ عائلة).
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