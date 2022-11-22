فاتورة جديدة بقيمة 350 ألف ليرة.. ما سببها؟

وسط الأجواء المُرافقة لكأس العالم 2022 في قطر، وبعد عدم تمكّن تلفزيون لبنان من نقل "المونديال" عبر شاشتهِ، لجأ الكثير من المواطنين إلى متابعة البطولة عبر الإنترنت وذلك باستخدام تطبيقاتٍ عديدة تتيح إمكانية البث المباشر للمباريات نقلاً عن مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلاميّة القطريّة.

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وللحصول على جودةٍ جيدة من البث المباشر، طلب العديد من المواطنين من موزّعي الانترنت في المناطق مضاعفة سرعة الإنترنت الخاصة بهم للتمكّن من متابعة المباريات بجودةٍ جيّدة وغير ضعيفة.

وفي السياق، قال أحدُ موزّعي الانترنت لـ"لبنان24" إنّه "تلقى اتصالات كثيرة من المشتركين يطالبونه بمضاعفة سرعة الانترنت في منازلهم مع الالتزامِ بدفع بدلٍ ماديّ لقاء ذلك".

وأشار إلى أن الحصول على سرعة إضافية بمعدل 2 ميغابايت يتم تسعيرها بـ150 ألف ليرة لبنانية، في حين أنّ السرعة الإضافية بمعدل 5 ميغابايت ترتب تكلفة إضافية على المشترك بقيمة 350 ألف ليرة لبنانية.