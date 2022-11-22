بدعوةٍ من سعادة قنصل لبنان في هاليفكس – نوفا سكوشا (كندا)، المهندس وديع فارس وعقيلته السيّدة كاثي، إجتمع حشدٌ كبيرٌ من أبناء الجالية اللّبنانيّة للإحتفال برفعِ العلم اللبنانيّ لمناسبة الذكرى 79 للإستقلال وشهر التراث اللبنانيّ.

Advertisement

وحضَرَ الحفل أعضاء السلك القنصليّ المُعتمد في ولاية "نوفا سكوشا"، فعاليّات دينيّة، ممثلين عن بلديّة هاليفكس، جمعيّات مدنيّة، إجتماعيّة، ثقافيّة وتربويّة كنديّة ولبنانيّة، وحشدٌ من أبناء الجالية اللّبنانيّة من الأعمار كافة.

بعد رفع العلم الّلبنانيّ والنشيدين الوطنيّين الكنديّ واللّبناني تحدّث القنصل فارس شاكرًا الجميع على حضورهم على الرغم من البرد القارس وأضاف: "إنّ رفع العلم اللبنانيّ، في هذا المكان والزمان، ملائمٌ جدًا، فهو يعكس الروابط القويّة بين مجتمعنا وهذه المدينة والمقاطعة العظيمة التي نسمّيها موطننا منذ أكثر من 125 عامًا، كما هو تذكار للجميع بأنّ ما يجمعنا أكثر بكثير ممّا يفرّقنا. كذلك نجتمع أيضًا خلال شهر التراث اللبنانيّ الذي أنشأته مقاطعتنا في عام 2018 تقديرًا للمساهمات العديدة لجاليتنا في تحسين المشهد الثقافي والإقتصاديّ والدينيّ والسياسيّ في "نوفا سكوشا".

وتابع القنصل فارس: "نقف اليوم وقفةَ تضامن مع أهلنا، إخوتنا وأبناء ضيعنا ومع كلّ مواطنٍ على أرض لبنان، كل لبنان. فلبنان اليوم يحتاج بشدّة الى التضامن الإغترابيّ معه أكثر من أيّ وقتٍ مضى، بعيدًا عن المحسوبيّات السياسّة والشخصيّة". "وجودنا الليلة تأكيد على وحدتنا كجالية لبنانيّة رفعت إسم لبنان هنا وفي العالم أجمع، فصارت مثالا للوحدة والمحبّة والوطنيّة". "انا فخورٌ بكم وأدعوكم للوقوف متّحدين تحت العلم الّلبنانيّ لأني كلّي ثقة أنّه من خلال هذا الدعم سيعود لبنان الى مجده، فلبناننا لا يموت. عاش لبنان!".

وإستُكمل الحفل بأناشيد وطنيّة، ثمّ كانت كلمة لعُمدة مدينة "هاليفكس" مايك سافيج أثنى فيها على تضامن اللّبنانيين ومحبّتهم للعائلة بشكل خاص، موجّهًا التحيّة للقنصل فارس على أعماله خلال الـ27 سنة التي تبوّأ خلالها منصب قنصل لبنان في هاليفكس.