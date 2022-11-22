بشأنِ الكهرباء.. إليكم ما سيجري قريباً

من المتوقع أن تبادر المصارف قريباً إلى فتح حسابات جديدة للمواطنين من أجل استيفاء الفواتير المُتسحقة لكهرباء لبنان عبرها، الأمر الذي يجعل أمر سداد الفواتير أسرع وأسهل بكثير وفقَ التعرفة الجديدة.

وقالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إن "المصارف ستفتح حسابات للمواطنين بالليرة اللبنانية، وهي ستكون مخصصة لفواتير الكهرباء حصراً"، وتضيف: "عند استحقاق كل فاتورة، سيتم تحويل المبلغ المُستحق إلى الحساب الخاص بالكهرباء. وهنا، فإن هذا المبلغ قد يكون من حساب الراتب أو يمكن إيداعهُ من قبل المواطن شهرياً أو كل فترة".

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كذلك، أوضحت المصادر أن المواطنين ليسوا ملزمين بفتح الحسابات المصرفية، ما يعني أن استيفاء الأموال سيستمر عبر الجُباة أيضاً.

إلى ذلك، قالت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان: "عطفاً على ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي في ما خصّ كتاب مؤسسة كهرباء لبنان الموجه إلى جمعية المصارف، فإن المؤسسة توضح بأن إنشاء الحسابات الفريش Fresh Account هي بالليرة اللبنانية (LBP) التي على أساس هذه الحسابات (LBP Fresh Accounts) يحول المصرف المركزي الليرة الى دولار اميركي وفق سعر الصرف الذي يحدده لمؤسسة كهرباء لبنان".