خطأ طبيّ يُودي بحياة طفلٍ في بيروت.. عشيرته تسردُ ما حصل وتُناشد

أصدرَت عشيرة آل جعفر بياناً، اليوم الثلاثاء، استنكرت فيه ما وصفتهُ بـ"الممارسات الطبيّة الخاطئة التي تنتهجها إدارة مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت والتي أودت بحياة الطفل عدي محمد جعفر".

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واعتبرت العشيرة في بيانها أن "الطفل جعفر تعرّض لأبشع أنواع الاستخفاف الطبي بالمعالجة الطبية السريعة داخل قسم الطوارئ وعلى يد أطباء متمرّنين وطبيبة تُدعى ل.ش.د.".

وناشدَت العشيرة وزيرة الصحة العامة ونقابة الأطباء بـ"فتح تحقيق فوريّ وشفاف لكشف أسباب وظروف الوفاة الطفل جعفر"، معلنة أنها "ستتقدّم بشكوى قضائيّة بحق إدارة المستشفى والفريق الطبي بجرم التسبّب بالوفاة والإهمالُ الطبيّ".

كذلك، ناشدت عشية آل جعفر "مدعي عام التمييز القاضي غسان عويديات التحرك سريعاً والتحقيق الفوري وضبط كاميرات المراقبة وغيرها من الإجراءات القانونية لكي لا تتفاقم وتكثر حالات الوفاة المتكررة"، وختمت: "نعاهد المسوؤلين ضبط أقصى درجات الوعي والحكمة حتى ينال المجرمون قصاصهم العادل".