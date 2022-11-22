ميقاتي: ما زلنا نسعى لتأمين نقل "المونديال" عبر "تلفزيون لبنان"

أكّد رئيس الحُكومة نجيب ميقاتي تواصل المساعي بشأن نقل مباريات بطولة كأس العالم 2022 عبر شاشة تلفزيون لبنان.

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد" على هامش حفلٍ بمناسبة عيد الإستقلال في قصر الأونيسكو، اليوم الثلاثاء، قال ميقاتي: "ما زلنا نسعى ونعمل من أجل ذلك، وإن شاء الله ستكون الأمور سالكة معنا".

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ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك ضرورة لاجتماع مجلس الوزراء للبحث في بث كأس العالم، أجاب ميقاتي: "إذا وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع فيها تأمين البث عبر غير طريقة، فإنه ليس لدينا إمكانية لتحويل الأموال من الخزينة أو من الاحتياط إلا بقرار من مجلس الوزراء".

وفي سياق آخر، تمنى ميقاتي أن يصل المنتخب السعودي إلى نهائيات بطولة "كأس العالم"، معرباً عن سروره بفوز المنتخب اليوم في مباراته ضد الأرجنتين.