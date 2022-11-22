حمية: قرارنا في إعادة إعمار مرفأ بيروت هو تحدّ لا رجعة عنه

غرد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على حسابه في "تويتر" قائلاً: "من لبنان، رسالتنا إلى مجلس وزراء النقل العرب: قرارنا في إعادة إعمار مرفأ بيروت هو تحد لا رجعة عنه، وابوابنا مفتوحة للشركات العربية الاستثمارية للمساهمة في ذلك. رؤيتنا لتجهيز مرافئنا للمرحلة المقبلة في ملف النفط والغاز لتتكامل على قاعدة التنافس مع اقرانها هي على سكة التنفيذ."

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