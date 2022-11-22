بسبب انقطاع "الطوابع".. اعتصامٌ لمخاتير بعلبك

نفذ مخاتير بلدة بعلبك، اليوم الثلاثاء، اعتصاماً في مقرّ رابطة مخاتير بعلبك، احتجاجاً على عدم توفر طوابع من فئة الـ20 ألف ليرة وغيرها في مراكز بيع الطوابع.

وناشد المخاتير المعنيين بالتحرك سريعاً وإنهاء تلك الأزمة لتسهيل إتمام مُعاملات المُواطنين.

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