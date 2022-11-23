احذروا هذا الأمر على الاوتوستراد الساحلي الجنوبي

كشف عدد من المواطنين في إقليم الخرّوب عن تعرّضهم لاعتداءات من قبل مجهولين على طُرقٍ قريبة من الأوتوستراد الساحلي وتحديداً في منطقتي جدرا والجيّة.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ أشخاصاً مجهولين يعمدون إلى رمي الحجارة إلى السيارات خلال فترات الليل من أجل دفع السائقين للتوقف ومن ثم الاستيلاء على المركبات وسرقتها.

وفي السياق، قالت مصادر أمنيّة لـ"لبنان24" إن "العمل مستمرّ لمعرفة المتورطين بهذا الأمر، وذلك بعد ورود شكاوى بهذا الشأن من قبل مواطنين تعرضوا لاعتداءات في المناطق المذكورة قبل أيامٍ قليلة".

ودعا عدد من المتضررين مما حصل المواطنين إلى عدم التوقف أبداً على الطريق في حال تعرض سيارتهم للرشق بالحجارة من قبل مجهولين، وذلك في سبيل إحباط مساعي هؤلاء بالسرقة.