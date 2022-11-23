خلف: من يحكم الناس؟

غرد النائب ملحم خلف عبر حسابه على "تويتر": "القضاء يخسر كل يوم خيرة قضاته وأفضل طاقاته الشبابية، بإنزلاقٍ يقضي حتماً على مستقبل مرفق العدالة. وكأنّ هذا المرفق أضحى في حالة تصفية نهائية. بالأمس خرج زياد مكنا واليوم يخرج فادي عنيسي، وغيرهما من القضاة الأنقياء الشرفاء. وماذا بعد؟ مَن يحكُم بين الناس؟!مَن يحمي الناس والحقوق؟"

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