خلف: من يحكم الناس؟

القضاء يخسر كل يوم خيرة قضاته وأفضل طاقاته الشبابية، بإنزلاقٍ يقضي حتماً على مستقبل مرفق العدالة! وكأنّ هذا المرفق أضحى في حالة تصفية نهائية! بالأمس خرج #زياد_مكنا واليوم يخرج #فادي_عنيسي، وغيرهما من القضاة الأنقياء الشرفاء!وماذا بعد؟!مَن يحكُم بين الناس؟!مَن يحمي الناس والحقوق؟! pic.twitter.com/nenlptVjgx
— Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) November 23, 2022
القضاء يخسر كل يوم خيرة قضاته وأفضل طاقاته الشبابية، بإنزلاقٍ يقضي حتماً على مستقبل مرفق العدالة! وكأنّ هذا المرفق أضحى في حالة تصفية نهائية! بالأمس خرج #زياد_مكنا واليوم يخرج #فادي_عنيسي، وغيرهما من القضاة الأنقياء الشرفاء!وماذا بعد؟!مَن يحكُم بين الناس؟!مَن يحمي الناس والحقوق؟! pic.twitter.com/nenlptVjgx