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لبنان

نصّار نعى روميو لحّود: خسره لبنان اسماً مجلّياً في عالم الإبداع

Lebanon 24
23-11-2022 | 02:40
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نعى وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار المؤلف الموسيقي والمسرحي الراحل روميو لحود.
 
وقال في منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: "كبير من بلادي يمضي الى مسرح الخالدين، نودعه بمثل الابتسامة التي كانت لا تفارق وجهه، وبمثل الهدوء والتواضع اللذين تميّز بهما. خسره الفنّ اللبناني الأصيل وخسرته السياحة والثقافة، وخسره قضاء جبيل الذي لطالما افتخر به، وخسره لبنان اسماً مجلّياً في عالم الإبداع. نعزّي العائلة والمحبّين، ونحمّله سلاماً الى كبارٍ مضوا. وداعاً عاشق الفنّ. وداعاً روميو لحود".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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