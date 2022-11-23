جعجع: لانتخاب رئيس إنقاذي قادر على استعادة هيبة الدولة

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب، وفدا من الصين ضم نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني تشيان هونغ شان، سفير الصين تشيان مينجيان، المدير العام لادارة غرب آسيا وشمال افريقيا جياو تشيتشين، رئيسة قسم الشرق الاوسط في الدائرة، في حضور أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب: فادي كرم، بيار بو عاصي، ملحم الرياشي وأنطوان حبشي، الأمين العام للحزب اميل مكرزل وطوني الدرويش عن جهاز العلاقات الخارجية.

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وبحث المجتمعون في "التطورات السياسية في لبنان والمنطقة وفي سبل تعزيز التعاون والصداقة والتبادل بين الحزبين على مختلف الاصعدة وابقاء قنوات الحوار والجسور مفتوحة لما فيه خير البلدين".

وأكد جعجع أن "القوات تعمل على قيام دولة فعلية في لبنان، وترى أن السبيل الوحيد للخلاص هو انتخاب رئيس جمهورية إنقاذي، قادر على استعادة هيبة الدولة والمضي بالإصلاحات ومكافحة الفساد والهدر".

من جهته، اكد رئيس الوفد الصيني لجعجع "دعم سيادة لبنان ومساعدة شعبه من دون تمييز ولا سيما اثر جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، فضلا عن استعداد الجانب الصيني لتقديم ما بوسعه لمساعدة لبنان".

كما وجه الوفد الصيني دعوة رسمية لرئيس "القوات" لزيارة الصين وقدم له هدية تذكارية مصنوعة من الحرير الصيني.

وفي الختام، اعرب جعجع عن "سروره بهذا اللقاء، وخصوصا أنه يتعرف على عالم جديد من النواحي كافة".

وشدد على "اهمية التعاون في ما بيننا ما يمكننا من التوصل إلى نقاط مشتركة بين الحضارتين رغم الخلاف الإيديولوجي بين الحزبين"، معتبرا أن "هذه الزيارة ستكون الخطوة الأولى على درب الألف ميل من أجل تعزيز العلاقة مع الصين والتعاون والتنسيق بين البلدين، باعتبار أن مساعدة الصين للبنان تصب في مصلحة كل أطياف الشعب اللبناني من دون اي تمييز".