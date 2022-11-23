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لبنان

عمليات اقتحام المصارف تابع.. هذا ما جرى في صور

Lebanon 24
23-11-2022 | 02:58
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اقتحم المودع رضا رضا بنك عودة في مدينة صور طالبا المال لعلاج والدته المريضة بالسرطان، بحسب ما أفادت صفحة صرخة المودعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
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