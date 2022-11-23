كم بلغ سعر طن الترابة السوداء؟

أصدرت وزارة الصناعة بيانا حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثلاثة ملايين وماية وعشرين ألف ليرة لبنانية، "على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من غد الخميس 24/11/2022 ولغاية الثلاثاء 29/11/2022 ضمنا. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".

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وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.