Advertisement

لبنان

فرقة مياس تبهر جمهور "موسم الرياض".. عرض "فوق الخيال"

Lebanon 24
23-11-2022 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1013410-638047960026385186.jpeg
Doc-P-1013410-638047960026385186.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أقامت فرقة "مياس" اللبنانية عرضا مبهرا ضمن "موسم الرياض" المستمر تحت شعار "فوق الخيال"، وهو الموسم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها. وشهدت الحفلة التي أقيمت في 21 الحالي و22 منه  عرضا عالميا ل"مياس" التي قدمت لوحات فنية متميزة مستكملة العمل الاحترافي الذي نظمته شركة "روافد آيس" الرائدة في مجالها على مستوى الشرق الاوسط،  والتي أضفت رونق الإبداع من خلال استقدام "مياس" الى مهرجان الرياض باعتبارها الفرقة الأكثر شهرة عالميا بعد فوزها في برنامج المواهب الأميركي الشهير America’s Got Talent مقدمة عروضها الاستثنائية والرائعة امام الملايين، و الشكر الأكبر و الخاص للمتشار تركي آل الشيخ و لشركة صلة لدعمهما للفن العالمي والابداع.
Advertisement

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:54 | 2022-11-23
04:30 | 2022-11-23
05:00 | 2022-11-23
07:45 | 2022-11-23
07:23 | 2022-11-23
07:17 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website