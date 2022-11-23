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لبنان
فرقة مياس تبهر جمهور "موسم الرياض".. عرض "فوق الخيال"
Lebanon 24
23-11-2022
|
03:17
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أقامت فرقة "مياس" اللبنانية عرضا مبهرا ضمن "موسم الرياض" المستمر تحت شعار "فوق الخيال"، وهو الموسم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها. وشهدت الحفلة التي أقيمت في 21 الحالي و22 منه عرضا عالميا ل"مياس" التي قدمت لوحات فنية متميزة مستكملة العمل الاحترافي الذي نظمته شركة "روافد آيس" الرائدة في مجالها على مستوى الشرق الاوسط، والتي أضفت رونق الإبداع من خلال استقدام "مياس" الى مهرجان الرياض باعتبارها الفرقة الأكثر شهرة عالميا بعد فوزها في برنامج المواهب الأميركي الشهير America’s Got Talent مقدمة عروضها الاستثنائية والرائعة امام الملايين، و الشكر الأكبر و الخاص للمتشار تركي آل الشيخ و لشركة صلة لدعمهما للفن العالمي والابداع.
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