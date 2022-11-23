تأثير المنخفض الجوي في لبنان مستمر حتى هذا التاريخ

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وهطول أمطار متفرقة تشتد اعتبارا من بعد الظهر، تكون مترافقة احيانا بعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على ارتفاع 2200 متر.

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وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الخميس حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق اليونان، يؤدي الى طقس ماطر ويستمر حتى بعد ظهر يوم السبت حيث ينحسر تدريجيا شرقا.



معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و25 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.



الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات وهطول أمطار متفرقة تشتد اعتبارا من بعد الظهر تكون مترافقة احيانا بعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على ارتفاع 2200 متر. معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و25 درجة.الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات وهطول أمطار متفرقة تشتد اعتبارا من بعد الظهر تكون مترافقة احيانا بعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على ارتفاع 2200 متر.



الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة اعتبارا من بعد الظهر مترافقة مع رياح ناشطة تقارب ال70 كم/س في المناطق الشمالية ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1800 متر. يحذر من تشكل السيول في المناطق الجنوبية.



السبت: غائم إجمالا مع امطار تكون غزيرة في الفترة الصباحية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب 80 كم/س في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر. يحذر من تشكل السيول في وسط البلاد، على ان تخف حدة الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.