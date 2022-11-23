مراد: بدأت المرحلة الأولى من فحص المياه في بعض القرى

غرد النائب حسن مراد عبر حسابه على "تويتر" قاءلا: "اللجنة الصحية في حزب الاتحاد بدأت المرحلة الأولى من فحص المياه في بعض القرى وفحص المياه في المدارس الرسمية في منطقة البقاع الغربي وراشيا. المرحلة الثانية ستتضمن قرى ومدارس في البقاع الاوسط".

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واضاف: "معا نحو غد أفضل".