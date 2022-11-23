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لبنان

مراد: بدأت المرحلة الأولى من فحص المياه في بعض القرى

Lebanon 24
23-11-2022 | 03:52
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غرد النائب حسن مراد عبر حسابه على "تويتر" قاءلا: "اللجنة الصحية في حزب الاتحاد بدأت المرحلة الأولى من فحص المياه في بعض القرى وفحص المياه في المدارس الرسمية في منطقة البقاع الغربي وراشيا. المرحلة الثانية ستتضمن قرى ومدارس في البقاع الاوسط".
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واضاف: "معا نحو غد أفضل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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