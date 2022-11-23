تراجع طفيف في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت؟

إنخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2000 ليرة، كما تراجع سعر صفيحة المازوت 9000 ليرة لبنانيّة.

وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 798,000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 815,000 ليرة.

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-صفيحة المازوت: 845,000 ليرة.