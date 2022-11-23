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لبنان

تراجع طفيف في سعر صفيحة البنزين.. ماذا عن المازوت؟

Lebanon 24
23-11-2022 | 04:20
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إنخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2000 ليرة، كما تراجع سعر صفيحة المازوت 9000 ليرة لبنانيّة.
وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي:
-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 798,000 ليرة.
-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 815,000 ليرة.
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-صفيحة المازوت: 845,000 ليرة.
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