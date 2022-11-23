أرهب المواطنين... فسقط بقبضة مخابرات الجيش (صورة)

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 21 / 11 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ن.س.) لتأليفه مع آخرين عصابة مسلحة تقوم بالإتجار بالمخدرات، وإطلاق النار بشكل متكرر، وترهيب المواطنين، والسلب بقوة السلاح، وتعاطي المخدرات وترويجها عبر تغليفها وبيعها في منطقتي البقاع والضاحية الجنوبية.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.